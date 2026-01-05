Magyar Péter: Orbán a saját lidérces vágyainak szolgáltatta ki Magyarországot

Magyar ezután felsorolta a Tisza kormányprogramjának fő ígéreteit: a Tisza nem az ázsiai vendégmunkásokat, hanem a magyar munkavállalókat és vállalatokat fogja előnyben részesíteni, és az oligarchák helyett pedig az ápolókat, az orvosokat, a rendőröket, a tanárokat és a tanulókat. Megismételte, hogy az euró bevezetésén fognak dolgozni.

A végrehajtó-maffia helyett az európai ügyészséghez való csatlakozást fogják javasolni.

Orbán Európa-rekorder áfája helyett az egészséges élelmiszereknél, a vényköteles gyógyszereknél és a tűzifánál is csökkenti az áfát. Valódi nyugdíjemelést és adócsökkentést is ígért.

Gyűlöletkeltés és megfélemlítés helyett nemzeti megbékélésre fognak törekedni.

A társadalom többségének elszegényítése helyett hazahozzuk az uniós forrásokat, beindítjuk a magyar gazdaságot

– mondta, majd rátért a külpolitikára. „Orbán a saját lidérces vágyainak szolgáltatta ki Magyarországot. Nem fordulhat elő még egyszer, hogy az asztal szélére sodródunk a döntéseknél” – mondta Magyar.