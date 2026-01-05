A Tisza januárban bemutatja a kormányprogramját

Magyar a saját jelöltjeit méltatta, majd kijelentette, hogy nincs olyan választókerülete a Fidesznek, ahol lábon a tiszások ne lennének jobbak. „Nagyon sokat leszünk az utcán, elvégezzük azt a munkát, amit se a kormány, se a régi ellenzék nem végzett el” – mondta.

Arra kérte követőit, hogy akiknek a közelgő nagy hidegben segítségre van szüksége, az jelentkezzen náluk. Ezer köbméter tűzifát vásároltak a rászorulóknak.

Készen állunk a kampányra, készen állunk a választásra

– összegezte Magyar, majd azt ígérte, hamarosan újabb szakértőket ismertetnek: a választásra ismert lesz a Tisza teljes szakértői csapata.

Még januárban bemutatják a Tisza valódi kampányprogramját: nem olyat, amelyet mesterséges intelligenciával írnak. Ennek már sok eleme most is ismert.

Ebben a kampányban az atombombákat az Orbán-kormány szolgáltatja: ez az elmúlt 16 év mérlege. Magyar azt ígérte, bemutatják, mivé vált az ország ez idő alatt.

Magyar beszéde véget ért, most következnek a kérdések.