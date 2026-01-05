A Tisza a lehető leghamarabb bevezetné az adócsökkentéseket és a vagyonadót

A Magyar Hang azt is kérdezte, hogy a Tisza által ígért adócsökkentéseket, illetve a vagyonadó bevezetését a kormányra kerülésük után mikor tudják bevezetni, ezeknek milyen hatása lesz a költségvetésre?

Magyar Péter azt mondta, hogy a lehető leghamarabb meglépnék ezek bevezetését. Hozzátette, hogy a vagyonadó fedni fogja az adócsökkentések költségét.

Kármán András az elhangzottakat kiegészítve elmondta, hogy az első 100 napban gazdasági területen 3 fókuszpontjuk, prioritásuk lesz: egyrészt az uniós források minél hamarabbi felszabadítása, továbbá az adó- és nyugdíjprogramjuk megvalósítása, emellett a költségvetés teljes átvilágítása, reális gazdasági feltételezéseknek megfelelő átalakítása.

Kármán azt ígérte, hogy

a Tisza-kormány a nyár végére be fog nyújtani egy teljesen felülvizsgált 2026-os költségvetést.