magyar pétersajtótájékoztatótisza párt
A következő élő közvetítés része Magyar Péter nyílt levelet ír Ficónak, azt ígéri, a Tiszának sem csúcsminisztériumai, sem közmédiája nem lesz, ha kormányra jut

A Tisza a lehető leghamarabb bevezetné az adócsökkentéseket és a vagyonadót

admin Dienes Gábriel
2026. 01. 05. 16:33

A Magyar Hang azt is kérdezte, hogy a Tisza által ígért adócsökkentéseket, illetve a vagyonadó bevezetését a kormányra kerülésük után mikor tudják bevezetni, ezeknek milyen hatása lesz a költségvetésre?

Magyar Péter azt mondta, hogy a lehető leghamarabb meglépnék ezek bevezetését. Hozzátette, hogy a vagyonadó fedni fogja az adócsökkentések költségét.

Kármán András az elhangzottakat kiegészítve elmondta, hogy az első 100 napban gazdasági területen 3 fókuszpontjuk, prioritásuk lesz: egyrészt az uniós források minél hamarabbi felszabadítása, továbbá az adó- és nyugdíjprogramjuk megvalósítása, emellett a költségvetés teljes átvilágítása, reális gazdasági feltételezéseknek megfelelő átalakítása.

Kármán azt ígérte, hogy

a Tisza-kormány a nyár végére be fog nyújtani egy teljesen felülvizsgált 2026-os költségvetést. 

Kőrös Gábor / 24.hu
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Nem történt bűncselekmény, közigazgatási eljárásban vizsgálják Dudás Miki halálának okát
Meggyilkoltak egy 16 éves fiút Miskolcon
Súlyos vadászbaleset érte a Fidesz nyíregyházi képviselőjelöltjét, kórházban ápolják
A „batidai Lázár-kastélyra” és a „hatvanpusztai Orbán-birtokra” cserélte a fotókat a vasúti fülkékben a Kétfarkú Kutya Párt
Magyar Péter: A következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor fogja tartani
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik