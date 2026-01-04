ferihegykényszerleszállásbudapest airportbudapest
Belföld

Kolozsváron leszállás közben vészhelyzetet jelentett, végül Ferihegyen landolt a Lufthansa járata

Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP
admin Vaskor Máté
2026. 01. 04. 13:54
Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP

Ferihegyen szállt le vasárnap kora délután egy vészhelyzetes Lufthansa, írja a Facebookon a Tudásmorzsák a repülésről nevű szakmai blog.

A Münchenből indult Airbus A320-as személyzete a kolozsvári leszállást megszakítva jelentett vészhelyzetet, majd Budapest felé indultak.

A megjelent hírek szerint a gép madárral ütközött, aminek következtében az egyik hajtóművet le kellett állítani.

A karbantartóbázis itt van Ferihegyen, ezért (is) dönthetett a személyzet az átrepülésről. Az egy hajtóművel történő repülés nem követel meg a legközelebbi reptéren leszállást, és a pilóták alaposan ki vannak képezve az ilyen helyzetekre

– olvasható a bejegyzésben.

A gép 13 óra 35 perckor rendben leszállt.

Délelőtt Görögországban volt nagy zavar, ami miatt a teljes légteret le is kellett zárni az ország fölött.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A demokrata kongresszusi vezető szerint Trump félrevezette őket Venezuela kapcsán
Azonosították a svájci tűzvész 16 újabb áldozatát
Változások lesznek az autópályamatricák használatában idén
Ügyvivő elnöknek nevezték ki Delcy Rodríguezt Venezuelában
Órákra lezárták a légteret Görögország felett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik