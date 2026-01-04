Kolozsváron leszállás közben vészhelyzetet jelentett, végül Ferihegyen landolt a Lufthansa járata

Ferihegyen szállt le vasárnap kora délután egy vészhelyzetes Lufthansa, írja a Facebookon a Tudásmorzsák a repülésről nevű szakmai blog.

A Münchenből indult Airbus A320-as személyzete a kolozsvári leszállást megszakítva jelentett vészhelyzetet, majd Budapest felé indultak.

A megjelent hírek szerint a gép madárral ütközött, aminek következtében az egyik hajtóművet le kellett állítani.

A karbantartóbázis itt van Ferihegyen, ezért (is) dönthetett a személyzet az átrepülésről. Az egy hajtóművel történő repülés nem követel meg a legközelebbi reptéren leszállást, és a pilóták alaposan ki vannak képezve az ilyen helyzetekre

– olvasható a bejegyzésben.

A gép 13 óra 35 perckor rendben leszállt.

