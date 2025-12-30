rendőrségtűzijátékpetárda
Autóból árulta a tűzijátékot és a petárdát a VIII. kerületben, lekapcsolták

2025. 12. 30. 15:44

Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre 2025. december 29-én 14 óra 35 perckor, miszerint egy férfi a VIII. kerületben tűzijátékot és petárdákat árul az autójából, írja a police.hu.

A közlemény szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság egyenruhásai a helyszínre mentek és igazoltatták az árust, a 31 éves G. Józsefet.

A helyszíni intézkedés során kiderült, hogy a férfinál 24 darab tűzijáték és 30 doboz petárda volt, melyek értékesítésére nem volt engedélye.

A rendőrök lefoglalták az illegális árut és polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt szabálysértési eljárást kezdeményeztek G. József ellen.

