Bombafenyegetés érte a Latorca InterCityt

2025. 12. 30. 18:51

A Munkács felől érkező, Záhonyból 12:37-kor a Nyugati pályaudvarra továbbindult nemzetközi Latorca InterCity (IC 33) vonatot Albertirsa térségében megállította és hatósági intézkedés alá vonta a rendőrség kedden, mert az ukrán vasutak bombafenyegetést kaptak a járattal kapcsolatban, közölte a MÁV.

Mint közleményükben írták, az elmúlt napokban az ukrán társvasutaknál megszaporodtak az ehhez hasonló bombafenyegetések.

Ezeket az eseteket az ukrán tűzszerészek kivizsgálták és szerencsére minden alkalommal alaptalannak találták. A MÁV-csoport reméli, hogy ezúttal is hamis riasztásról van szó, a hatóság intézkedés alá vont utasaink pedig minél előbb folytathatják útjukat a célállomásuk felé

– jelezték, hozzátéve, hogy a magyar vasúttársaság mindenben együttműködik a rendőrséggel.

