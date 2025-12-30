bűnügytávoltartásrendőrségdombóvár
A többszöri tiltás ellenére sem hagyta békén családját egy dombóvári férfi, őrizetbe vették

2025. 12. 30. 21:47

A Dombóvári Rendőrkapitányságon ideiglenes megelőző távoltartás, majd a bíróságon megelőző távoltartás elrendeléséről határoztak, mert egy férfi többször vétett a békés együttélés írott és íratlan szabályai ellen. Később sem tért jó útra, a tiltás ellenére is megjelent ott, ahova nem mehetett volna, számolt be az esetről a rendőrség.

A közlemény szerint a családtagok védelmében hozott döntést semmibe véve többször megszegte a korlátozásokat. A számos alkalommal elkövetett szabálysértés miatt a dombóvári rendőrök őrizetbe vették a középkorú férfit, és kezdeményezték bíróság elé állítását.

A bíróság pénzbírsággal sújtotta a szabálysértések miatt.

