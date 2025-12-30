Járó motorral hagyta autóját a ház előtt, egy tolvaj elhajtott vele, majd a benne talált pénzből megtankolt, megreggelizett, és elment fürdőzni

Gépkocsilopásról érkezett bejelentés a rendőrségre december 29-én reggel. Egy vezsenyi lakos elmondta, hogy gépkocsiját pár pillanatra hagyta járó motorral a ház előtt, és mire visszament az autóhoz, már hűlt helyét találta. Benne voltak többek közt a személyes iratai, a bankkártyái és a pénze. A bejelentő egy helyi haragosára gyanakodott. Kamerafelvételek alapján a rendőrök azonosították az elkövetőt, akire a sértett utalt, írja a police.hu.

Azonnal keresni kezdték a kocsit és a vezsenyi lakost. Rövid időn belül megtalálták az 54 éves férfit egy tiszakécskei fürdőben, a belépőt az autóból magához vett 100 ezer forintból vette, és meg is reggelizett. Előtte a pénzből a kocsit is megtankolta. Mielőtt bement a fürdőbe – elmondása szerint azért, hogy az autót ne lopják el –, az indítókulcsot és leszerelt rendszámot eldugta Tiszakécskén.

Az előállított és gyanúsítottként kihallgatott férfit kétrendbeli lopás bűntett, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett miatt vették őrizetbe, és kezdeményezték letartóztatását. A gépkocsit megtalálták és visszaadták a tulajdonosának.

A rendőrség figyelmeztet: mindig legyen kellően elővigyázatos, hiszen egy járó motorral nyitva hagyott jármű nemcsak csábítás, hanem könnyű célpont is lehet a tolvajok számára. A rövid időre, „csak egy percre” otthagyott autó is eltűnhet.