Ketten meghaltak, leégett a családi ház

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 29. 14:51
Mohos Márton / 24.hu

Hajnali negyed ötkor kigyulladt egy családi ház Heves vármegyében, Adácson, a Liszt Ferenc utcában – írja közleményében Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A negyven négyzetméteres vályogház teljes terjedelmében lángra kapott, a tető nagy része beszakadt. A tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre: a tűz eloltása után visszabontották a veszélyessé vált tetődarabokat. A romok átvizsgálása közben két összeégett holttestet találtak. A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indított.

