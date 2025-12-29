Ketten meghaltak, leégett a családi ház

Hajnali negyed ötkor kigyulladt egy családi ház Heves vármegyében, Adácson, a Liszt Ferenc utcában – írja közleményében Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A negyven négyzetméteres vályogház teljes terjedelmében lángra kapott, a tető nagy része beszakadt. A tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre: a tűz eloltása után visszabontották a veszélyessé vált tetődarabokat. A romok átvizsgálása közben két összeégett holttestet találtak. A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indított.