alkalmazásautópálya-matricamolonline vásárlás
Belföld

Januártól a Mol alkalmazásában is megvásárolható az autópálya-matrica

Fotó: Kummer János
24.hu
2025. 12. 29. 14:36
Fotó: Kummer János

2026. január 5-től már a Mol Move mobilalkalmazásban is megvásárolható lesz a sztrádamatrica Magyarországon – adta hírül a HVG.

Az alábbi lépések után vehetünk autópálya-matricát az alkalmazásban:

  • le kell tölteni a Mol Move mobilapplikációt a Google Play vagy az App Store áruházból,
  • regisztrálnunk kell egy új fiókot,
  • rögzítenünk kell egy járművet,
  • ki kell választanunk a megfelelő matricatípust,
  • és ki kell fizetnünk az árát bankkártyával, Apple Payjel vagy Google Payjel.

Az online vásárlás mellé kedvezményes tankolás is jár: minden, az appban matricát vásárló autós egy alkalommal literenként 15 forinttal olcsóbban tankolhat a Mol-kutakon február 8-ig. A sikeres matricavásárlás után a kedvezményes tankolásra feljogosító kupon automatikusan elérhetővé válik a Mol Move alkalmazásban, és a rendszer pontokat is jóváír, matricatípustól függően 25–60-at – tették hozzá.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Így változik a benzin és a gázolaj ára
Lábfejére varrták fel a leszakadt fülét egy nőnek Kínában
Ennyi a telitalálat esélye a 7 milliárdos szilveszteri szuperlottón
Zelenszkij: 90 százalékban sikerült megállapodni a béketervezetről
Lázár János
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik