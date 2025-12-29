Januártól a Mol alkalmazásában is megvásárolható az autópálya-matrica

2026. január 5-től már a Mol Move mobilalkalmazásban is megvásárolható lesz a sztrádamatrica Magyarországon – adta hírül a HVG.

Az alábbi lépések után vehetünk autópálya-matricát az alkalmazásban:

le kell tölteni a Mol Move mobilapplikációt a Google Play vagy az App Store áruházból,

regisztrálnunk kell egy új fiókot,

rögzítenünk kell egy járművet,

ki kell választanunk a megfelelő matricatípust,

és ki kell fizetnünk az árát bankkártyával, Apple Payjel vagy Google Payjel.

Az online vásárlás mellé kedvezményes tankolás is jár: minden, az appban matricát vásárló autós egy alkalommal literenként 15 forinttal olcsóbban tankolhat a Mol-kutakon február 8-ig. A sikeres matricavásárlás után a kedvezményes tankolásra feljogosító kupon automatikusan elérhetővé válik a Mol Move alkalmazásban, és a rendszer pontokat is jóváír, matricatípustól függően 25–60-at – tették hozzá.