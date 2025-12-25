eltűntrendőrségtengelic
Belföld

Karácsony előtt eltűnt otthonából egy 14 éves lány, nagy erőkkel keresi a rendőrség

24.hu
2025. 12. 25. 10:01

December 22-én eltűnt tengelici otthonából egy 14 éves lány, Horváth Anna. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Az eddigi információk alapján Székesfehérvár és Veszprém környékén is járt az elmúlt napokban – közölte a rendőrség.

Horváth Anna körülbelül 165-170 centiméter magas, normál testalkatú, barna, hosszú hajú. Eltűnéskori ruházata fekete kapucnis kabát, kék farmer és fekete cipő.

police.hu

A Paksi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-75/510-640-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefontanú” zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

