Magyar Közlöny: 48 órával az időpontjuk előtt emlékeztető üzenetet kapnak a betegek

Jelentős problémát okoz az állami egészségügyi ellátórendszerben, hogy a betegek egy része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem értesíti az egészségügyi intézményt – hívják fel a figyelmet a törvényalkotók a december 23-án este megjelent legfrissebb Magyar Közlönyben.

Hozzáteszik, ez a jelenség a kapacitások kihasználatlanságához vezet, miközben más betegek hosszabb-rövidebb ideig várnak az adott ellátásra.

Szükséges ezen gyakorlat visszaszorítása, megszüntetése annak érdekében, hogy a várakozási idő csökkenjen a feleslegesen foglalt időpontok felszabadításával.

Ennek érdekében kiegészül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a „Különleges helyzetből adódó eltérő rendelkezések” alcímet megelőzően a következő 5/J. §-sal, ami így szól:

Az EESZT működtetője a digitális időpontfoglalási rendszerben lefoglalt időpontot legkésőbb 48 órával megelőzően, vagy ha az időpontfoglalás és az ellátás időpontja között 48 óránál kevesebb van, akkor az időpontfoglalást követő 12 órán belül értesíti a beteget az általa megadott elérhetőségen – SMS vagy e-mail útján – az ellátás időpontjáról és helyéről.

Az értesítésben fel kell hívni a beteg figyelmét arra, hogy ha nem tudja igénybe venni a lefoglalt időpontban az ellátást, milyen módon mondhatja azt le.

Az üzenetek a rendelet hatálybalépésekor, vagyis 2026. március 1-jétől érkeznek a betegek mobiljára vagy e-mail fiókjába.

Pintér Sándor november elején a Kórházszövetség konferenciáján beszélt arról, hogy sok beteg nem jelenik meg az előre lefoglalt időpontján, és erről nem is szól. A egészségügy irányításáért is felelős miniszter hozzátette, szíve szerint szankcionálná ezeket a pácienseket, de azt mondta, ettől nagyon óvják, mert ez „túl rendőri gondolkodás”, így egyelőre eltekint a büntetéstől. Szankciót a Magyar Közlönyben most megjelent rendeletmódosítás sem tartalmaz.