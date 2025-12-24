eesztegészségügyidőpontfoglaláslemondás
Belföld

Magyar Közlöny: 48 órával az időpontjuk előtt emlékeztető üzenetet kapnak a betegek

Farkas Norbert / 24.hu
admin Benke Ágnes
2025. 12. 24. 09:06
Farkas Norbert / 24.hu

Jelentős problémát okoz az  állami egészségügyi ellátórendszerben, hogy a  betegek egy része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem értesíti az egészségügyi intézményt – hívják fel a figyelmet a törvényalkotók a december 23-án este megjelent legfrissebb Magyar Közlönyben.

Hozzáteszik, ez a jelenség a kapacitások kihasználatlanságához vezet, miközben más betegek hosszabb-rövidebb ideig várnak az  adott ellátásra.

Szükséges ezen gyakorlat visszaszorítása, megszüntetése annak érdekében, hogy a  várakozási idő csökkenjen a  feleslegesen foglalt időpontok felszabadításával.

Ennek érdekében kiegészül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.  (XII.  1.) Korm.  rendelet a „Különleges helyzetből adódó eltérő rendelkezések” alcímet megelőzően a következő 5/J. §-sal, ami így szól:

Az EESZT működtetője a digitális időpontfoglalási rendszerben lefoglalt időpontot legkésőbb 48 órával megelőzően, vagy  ha az  időpontfoglalás és az ellátás időpontja között 48 óránál kevesebb van, akkor az időpontfoglalást követő 12 órán belül értesíti a beteget az általa megadott elérhetőségen – SMS vagy e-mail útján – az ellátás időpontjáról és helyéről. 

Az értesítésben fel kell hívni a beteg figyelmét arra, hogy ha nem tudja igénybe venni a lefoglalt időpontban az ellátást, milyen módon mondhatja azt le.

Az üzenetek a rendelet hatálybalépésekor, vagyis 2026. március 1-jétől érkeznek a betegek mobiljára vagy e-mail fiókjába.

Pintér Sándor november elején a Kórházszövetség konferenciáján beszélt arról, hogy sok beteg nem jelenik meg az előre lefoglalt időpontján, és erről nem is szól. A egészségügy irányításáért is felelős miniszter hozzátette, szíve szerint szankcionálná ezeket a pácienseket, de azt mondta, ettől nagyon óvják, mert ez „túl rendőri gondolkodás”, így egyelőre eltekint a büntetéstől. Szankciót a Magyar Közlönyben most megjelent rendeletmódosítás sem tartalmaz.

Kapcsolódó
Pintér Sándor nem gyógyít, hanem szervez, és a renitens betegeket büntetné
Az EU egyik legjobb egészségügyi rendszerét szeretné felépíteni a belügyminiszter.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Nem fogom letagadni, kukából éltem. De most, hogy befogadott ez a közösség, így jobb” – ahol a legszegényebbek is barátokká válnak
Telex: Még a választások előtt kiderülhet, ki építheti meg a ferihegyi gyorsavasutat
Nem sokkal a felszállást követően lezuhant a líbiai vezérkari főnök gépe Törökországban
Elegük van az édeskés „fánkszagból” Haverhill lakóinak
Hadházy: Orbánék megvennék az RTL-t, ez lehet az előjáték
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik