Felhívta a rendőröket egy férfi, hogy a felesége öngyilkossági szándékkal a Kőröshegyi völgyhíd felé indult

MTI/Vasvári Tamás
admin Vaskor Máté
2025. 12. 23. 10:38
MTI/Vasvári Tamás

Egy balatonfüredi férfi tett bejelentést a rendőrség ügyeletére december 21-én délután, miszerint felesége – feltehetően öngyilkossági szándékkal – autóba ült, és lakóhelyükről a Kőröshegyi völgyhíd felé indult, írja a police.hu.

A somogyi autópálya-rendőrök és a balatonföldvári körzeti megbízottak is a nő keresésére indultak, ami rövidesen eredményre vezetett. Az egyenruhások Kőröshegy település közelében találták meg a kocsiban. A rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik kórházba szállították őt.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

