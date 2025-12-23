Felhívta a rendőröket egy férfi, hogy a felesége öngyilkossági szándékkal a Kőröshegyi völgyhíd felé indult

Egy balatonfüredi férfi tett bejelentést a rendőrség ügyeletére december 21-én délután, miszerint felesége – feltehetően öngyilkossági szándékkal – autóba ült, és lakóhelyükről a Kőröshegyi völgyhíd felé indult, írja a police.hu.

A somogyi autópálya-rendőrök és a balatonföldvári körzeti megbízottak is a nő keresésére indultak, ami rövidesen eredményre vezetett. Az egyenruhások Kőröshegy település közelében találták meg a kocsiban. A rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik kórházba szállították őt.