Jó befektetést ígért, de magára költötte a pénzt, 42 milliós bírságot kapott

42 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy magánszemélyre, aki jegybanki engedély nélkül, értékpapírokba, kriptovalutába, forexügyletekbe való befektetéseket ígért magas hozammal és tőkegaranciával a befektetőknek – közölte kedden a jegybank az MTI-vel.

A történtek miatt a felügyelet már az eljárás folyamán feljelentést tett az illetékes nyomozóhatóságnál.

A felügyelet vizsgálata megállapította: a magánszemély értékpapírokba, devizapárokba, kriptovalutákba történő befektetési lehetőségekre hivatkozva gyűjtött pénzt magyar magánszemélyektől. A befektetők több százmillió forintnyi összeget fizettek neki.

A magánszemély eleinte átvételi elismervényt, később megbízási szerződést írt alá a befektetőkkel, az általa átvett pénzekre tőkegaranciát vállalt, és havi 2,5–6 százaléknyi, esetenként pedig szóban akár havi 7 százalékos hozamot is ígért. A vizsgálat azonban feltárta, hogy az illető

a valóságban legfeljebb a kezdeti időszakban kereskedett ténylegesen az átvett összegekkel, később azonban azok jelentős részét saját bevallása szerint is életvitelére fordította.

Az MNB megállapítása szerint a magánszemély tevékenysége leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősült. Tevékenységét üzletszerűen, azaz nyereség-, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben, rendszeresen végezte.

Az MNB figyelmeztetett rá, hogy pénzügyi szolgáltatás igénybevétele előtt célszerű előzetesen ellenőrizni, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, regisztrációval és szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az érdeklődők Budapesten az MNB ügyfélszolgálatán, vidéken pedig a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodáiban, valamint a jegybank honlapján kaphatnak további segítséget – írták.