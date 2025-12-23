Eltűnt a győri kórházból egy 76 éves nő

Keresi a rendőrség Hofbauer Andrásnét, olvasható a police.hu-n közzétett felhívásban.

Az idős hölgy 2025. december 22-én a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházból eltávozott, azóta életjelet nem ad magáról. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Hofbauer Andrásné vékony testalkatú, szeme barna, haja rövid, ősz, fehér bőrű. Ruházata: vörös színű kötött pulóver, farmer nadrág, lazac színű télikabát. A bal karján gipsz van.

A Győri Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható nő tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámon. Valamint névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehetnek továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

