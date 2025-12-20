- Így látta fotósunk a szegedi Fidesz-Tisza párbajt.
- Magyar Péter: Ki vagy te, Orbán Viktor? Hiszel te még egyáltalán valamiben?
- Miért nem véditek meg a gyerekeket? Ki az a fontos ember, akinek a mocskosságait fedezitek? – kérdezték Orbántól a DPK-n.
- Magyar kisfuvarozók: Nincs megállapodás Lázárékkal, megyünk tüntetni!
- Egyelőre nem tudja visszavonni a kormány a Szőlő utcai rémet fedező nevelőnő kitüntetését.
- Kurvákról és kóláról énekeltek Curtisszel a Puskás Akadémia karácsonyi ünnepségén a kamaszok.
- Ismert személyiségek is szerepelnek a most nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban.
- Részt vehet-e a gázai rendezésben Magyarország?
- Sok ezer forintért akarnak ránk sózni teljesen hatástalan vérnyomáscsökkentőket.
A nap hírei – 2025. 12. 20.
Mohos Márton / 24.hu
