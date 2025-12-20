Egyelőre nem tudja visszavonni a kormány a Szőlő utcai rémet fedező nevelőnő kitüntetését

2022-ben Fülöp Attila gondoskodáspolitikai államtitkár Pro Caritate díjjal tüntette ki azt a nevelőnőt, aki Juhász Péter Pál jobbkezeként dolgozott a Szőlő utcai Javítóintézetben, aki jelentette Juhásznak, hogy segítséget kért tőle egy Juhász által megerőszakolt fiú és meg is verette. A díj „a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a szociális szakmák területén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként, valamint a miniszter feladatkörébe tartozóan az esélyteremtésért tett kiemelkedő szakmai, közszolgálati, karitatív tevékenységért adományozható” a leírás szerint.

Tordai Bence párbeszédes képviselő írásbeli kérdést intézett ezzel kapcsolatosan Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy visszavonják-e a kitüntetést a súlyos gyanúba keveredett nevelőnőtől.

Pintér helyett Rétvári Bence államtitkár válaszolt, aki egy miniszteri rendeletre hivatkozva azt állította, hogy az érintett ügyben csak jogerős bírósági ítéletbirtokában lehet döntést hozni.

A Szőlő utcai intézet volt igazgatójának, Juhász Péter Pál kitüntetésének visszavonása nem okozott problémát, Dunakeszi közbiztonságáért adományozott díjat visszavonta a város képviselő-testülete. Mint ismert, nagyon súlyos visszaélések derültek ki a Juhász által vezetett intézettel kapcsolatosan, fizikai és szexuális bántalmazások érték az ott lakó kiskorúakat. Juhász Péter Pált emberkereskedelemmel és kényszermunkával, valamint különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is gyanúsítják.