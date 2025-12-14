Steiner Kristóf unokaöccse, Linus is azok között volt, akik percekkel a mészárlás előtt hagyták el a strandot az ausztráliai Bondi Beach-en, ahol tizenketten haltak meg, miután két fegyveres lövöldözni kezdett helyi idő szerint vasárnap délután – derült ki a népszerű médiaszemélyiség Facebookon közzétett bejegyzéséből.

Steiner Kristóf azt írta, szomorúsággal, haraggal és reménytelenséggel töltött el mindaz, ami Sydneyben történt. Az embereket – írta – pusztán azért támadták meg és ölték meg, mert zsidók voltak, ráadásul a Hanuka ünnepén, amely a világba hozott fényt szimbolizálja. Hozzátette, hogy nem tudja kiverni a fejéből, hány anya, testvér, házastárs gyászolja elvesztett szeretteit. Mint írta: „semmi sem igazolja emberek megölését vagy bántalmazását azért, akik – sem a vallásukért, sem a származásukért”.

Ezen a sötét napon itt van egy kis fény: a világ legtöbb embere jó. Ahogy Ahmed Al Ahmed – aki életét kockáztatva fékezte meg a terroristát

– emelte ki Steiner Kristóf, aki szerint „fontos szimbolikája van annak, hogy még több, a gyertyagyújtásra érkező zsidó meggyilkolását megakadályozó ember muszlim volt”. Szerinte pont erről szól a Hanuka: „bízni abban, hogy még a legpusztítóbb rombolás után is végtelen a fényforrás”.

A gonoszságnak nincs vallása vagy etnikuma. A jóság nem él a határ egyik vagy másik oldalán. Ha mind elfogadjuk ezt igazságként, mindannyian biztonságban vagyunk

– vélekedett Steiner Kristóf.