Egy 12 éven aluli gyerek folytatólagos megerőszakolásával gyanúsítanak egy zempléni tanárt

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akivel szemben szexuális erőszak minősített esete és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás – közölték szerdán.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított, aki egy zempléni általános iskola pedagógusa volt, 2017 és 2019 között az akkor 5.-6. osztályos tanítványa bizalmába férkőzött és vele akarata ellenére, rendszeresen szexuális kapcsolatot létesített. Cselekményével akkor hagyott fel, amikor érdeklődése egy másik tanuló felé irányult.

Később, 2025 májusában egy akkor 16 éves tanítványával is intim kapcsolatba került. A terhelt mindkét sértettről pornográf tartalmú felvételeket is készített.

A Miskolci Törvényszék álláspontja szerint a gyanúsított cselekményei – bizonyítottság esetén – alkalmasak lehetnek folytatólagosan, tizenkettedik életévét be nem töltött, nevelése, felügyelete alatt álló személy sérelmére erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia minősített eseteinek megállapítására.

A bíróság a bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára és a halmazat miatt kiszabható büntetés mértékére figyelemmel reálisnak tartotta a szökés, elrejtőzés veszélyét. Álláspontja szerint tartani kell attól is, hogy a gyanúsított a tanúk befolyásolásával a bizonyítást veszélyeztetné. Az elkövetés körülményei alapján pedig alappal lehet következtetni a bűnismétlés lehetőségére is.

Mindezekre tekintettel a bíróság egy hónapra, 2026. január 10. napjáig elrendelte a terhelt letartóztatását. A végzés végleges.