Tömegverekedések voltak Debrecenben

Pán napon belül két tömegverekedés is volt a múlt héten Debrecenben, a Péterfia utcában lévő egyik szórakozóhely előtt. Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint eddig két fiatalembert hallgattak ki gyanúsítottként, akik részt vettek egy szórakozóhely előtti verekedésben.

A rendőrség közleménye szerint mindkét alkalommal többen ütötték és rúgták egymást. A debreceni rendőrök vizsgálatot indítottak, és megkezdték a verekedők azonosítását. Vasárnap délután közülük kettőt elő is állítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az ügyben további elszámoltatások várhatóak.

A rendőrök kérik, hogy aki felismeri az elkövetőket, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.