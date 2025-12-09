Magyar Önkormányzatok Szövetsége: harminc település áll a csőd szélén – újragondolt önkormányzatiságot sürgetnek

Nemcsak a főváros került pénzügyi-gazdasági krízisbe, hanem az egész önkormányzati rendszer jutott válságba – mondta Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke a szervezet keddi sajtótájékoztatóján.

Harminc település áll a csőd szélén, ennyi helyen már pénzügyi biztost rendeltek ki az önkormányzatokhoz, ami azt jelenti: ezeknek a településeknek már központi segítségre van szükségük. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást kértünk a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól, hogy melyek az érintett települések, de onnan az Államkincstárhoz irányítottak minket, ahonnan még nem kaptunk választ

– nyilatkozta a MÖSZ elnöke.

Mindeközben úgy látják: folyamatos az önkormányzatok kivéreztetése.

Elmondása szerint egyeztettek a Megyei Jogú Városok Szövetségével is, melynek elnöke Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere, és együtt kérték a kormánytól a szolidaritási hozzájárulás csökkentését, mely elvonás szerintük akkor lenne korrekt, ha a település iparűzési adójának 15 százalékában kerülne meghatározásra.

Kérdeztük továbbá Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert is, hogy mire költötték azt a 360 milliárd forint, amit a fenti jogcímen vontak el. A miniszter először érdemben nem válaszolt, majd azt állította: ezt közvetlenül nem a kistelepülések fejlesztésére fordították, hanem bekerült a központi költségvetésbe. Ez így nem az eredetileg meghatározott célt szolgálja, mi mindenképpen szeretnénk látni, mire ment ez a pénz

– folytatta Gémesi, aki azt is hangsúlyozta, hogy hamarosan az önkormányzati rendszer teljes átalakítását célzó javaslatot fognak letenni a következő választáson induló pártok elé. Hangsúlyozta azt is, hogy a MÖSZ nem pártpolitikai szervezet – ők mind a 9 és fél millió állampolgárt képviselik, akik a településeken laknak.

A Budapest a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított és megnyert perekről tájékoztatott Karácsony Gergely, Budapest Főpolgármestere, a MÖSZ társelnöke, aki azonnali együttműködést kért a kormánytól. Kiemelte: a bíróság döntése szerint csak úgy lehetne forrást elvonni, hogy az Államkincstár az önkormányzatok mozgásterét és ellátott feladatait mérlegre teszi. Minden egyéb, túlzó elvonás ellentétes a magyar jogszabályokkal, alaptörvénnyel és az európai jogszabályokkal is. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy ez nemcsak Budapestet, hanem minden önkormányzatot érinti.

2019-ben a hazai GDP 6,9%-a volt a magyar önkormányzatokra bízva, ez 2024-re 5 %-ra csökkent, míg a feladatok nem csökkentek. A szándék az, hogy pénzügyileg lehetetlen helyzetbe szorítsák az önkormányzatokat. Azt várjuk, hogy az új kormány teljesen újragondolja az önkormányzati finanszírozást, mert ennek a járuléknak nincsenek meg a törvényi alapjai

– fogalmazott.

„Kinyitnak egy ajtót, amin mi nem fogunk bemenni” – válaszolta Karácsony kérdésére, hogy mit reagál a főváros a kormány új javaslatára, melyben hitelt biztosítana a fővárosnak.

Nem látom azt, hogy ma bármilyen előnye származna ebből a hitelből a fővárosnak. Ez egy pótcselekvés: összehívták a kormány három legrosszabb jogászát, akik éjszaka megszülték ezt a politikai terméket. Egy új eleme van ennek a javaslatának: a btk-s rész, miszerint a főpolgármestert börtönbe lehet küldeni, ha nem asszisztál a főváros kizsebeléséhez. Ez csak egy újabb lépés abban a mélyrepülésben, amit a kormány az önkormányzatokkal tesz, miközben az érdemi kérdés az: mikor kapja meg a főváros azt a pénzt, ami a magyar költségvetés szerint neki jár

– mondta Budapest főpolgármestere, aki konstruktív viszony kialakítását kérte a kormánytól.

Végezetül Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere, a MÖSZ elnökségi tagja beszélt arról, hogy nem látják jelét annak, hogy a nagyobb településektől elvont források a kistelepülésekre megérkeznének. Mindeközben a nagyokat pedig nem hagyják működni – tette hozzá. Elmondása szerint a településekre vonatkozó, kötelező állami feladatok ellátásának költségét 48%-ban fedezik az állami juttatások, a többit maguknak kell hozzátenni, miközben az infláció őket is ugyanúgy sújtja.

Olyan anyagot teszünk majd le a következő kormány asztalára, mely helyreállítja az önkormányzatiságot hazánkban. Ezt rövid időn belül nyilvánosságra fogjuk hozni, elküldjük Navracsis Tibor miniszter úrnak és minden politikai pártnak is, akik indulnak a jövő évi választáson. Ezen túl a közalkalmazottak számára is egy kiszámítható és fenntartható bérrendezést szorgalmazunk, hasonlóan a köztisztviselőkhöz, mert egyre nagyobb gondot okoz a szakemberek megtartása

– zárta beszédét.