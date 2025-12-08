Belváros–Lipótváros fideszes többségű önkormányzata november végén felmondta a hajléktalanellátásra kötött szerződését az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesülettel. A kerület eddig 30 főnek biztosított nappali melegedőt és éjjeli menedékhelyet, kérdés, hogy a hat hónapos felmondási idő után ki fogja ellátni a feladatot, amelyre a megállapodást még 2004-ben kötötték meg a karitatív szervezettel. Az önkormányzat a sürgősséggel elfogadott előterjesztésben a lépést a Magyar Vöröskereszt jövőbeni szolgáltatásainak bevonásával indokolta.

Az intézkedés egyetlen magyarázata, hogy ez is csupán egy újabb ellehetetlenítési kísérlet az Orbán-kormány részéről a fideszes vezetésű kerület kivitelezésében

– írta az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) az üggyel kapcsolatban a HVG szerint.

A karitatív szervezet úgy látja, az elmúlt közel 22 évben több ezer hajléktalannak nyújtottak „gyakran életmentő” segítséget az V. kerületben. Azt is hozzátették, személyes kapcsolat alakult ki a helyi rászorulókkal, „a mentőszolgálat, a rendőrség és más szociális szervezetek is tudták, hogy hozzánk bármikor fordulhatnak. A munkánkkal kapcsolatban nem érkezett panasz vagy elmarasztalás”.

Az egyesület úgy véli, átgondolatlan volt a döntés, a rászorulók érdekeit figyelmen kívül hagyták. Ugyanakkor az szerencsés szerintük, hogy nem a krízisidőszak közepén kell abbahagyniuk a kerület utcáin élők gondozását, ugyanis van egy féléves átmeneti időszak. „A 6 hónapos felmondási idő reményeink szerint elegendő lesz arra, hogy átadjuk több évtizedes tapasztalatainkat a munkát értesüléseink szerint átvevő Vöröskereszt munkatársainak, és az érintettek nem kerülnek még kiszolgáltatottabb helyzetbe” – idézte a szervezetet a lap.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy nemcsak a felmondási idő alatt, de azután is bármikor és a város bármely pontjáról befogadnak és ellátnak minden rászoruló hajléktalant a menhelyeiken, annak ellenére, hogy állami, önkormányzati támogatás helyett csak civil adományokra számíthatnak.