„Álmában megölte” – mondta a férfi, aki a szabadulása után egy nappal végzett az őt éjszakára befogadóval Józsefvárosban

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal a 32 éves férfival szemben, aki különösen kegyetlen módon végzett egy emberrel, aki éjjelre befogadta őt az utcáról.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a férfi még 2024. március 19-én – egy nappal azután, hogy korábbi szabadságvesztés büntetéséből szabadult – a késő esti órákban a VIII. kerületben az utcán italozott egy barátjával. A két hajléktalan férfi szóba elegyedett egyikük éppen arra járó ismerősével, egy harmadik férfival; az ismerős felajánlotta, hogy töltsék nála az éjszakát. Fel is mentek a sértett közeli lakásába, ahol mindhárman tudatmódosító szert fogyasztottak.

Ennek hatása alatt a vádlott a hajnali órákban egy tapétavágó késsel az őt befogadó, alvó férfira támadt, majd egy zsineggel megfojtotta az időközben felébredő és védekező sértettet.

A vádlott ezután a lakásban maradt reggelig, majd közölte felébredő barátjával, hogy a sértettet „álmában megölte”, majd sietve távozott a lakásból. A barát értesítette a fővárosi rendőröket, akik az elkövetőt másnap elfogták – közölte az ügyészség.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő vádlottat, mint többszörös visszaesőt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában. A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a férfit életfogytig tartó fegyházbüntetésre, amelyből beismerés esetén is leghamarabb 25 év múlva kaphasson lehetőséget a feltételes szabadságra. Az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte be a bűnösségét, ezért az ügy januárban tárgyalással folytatódik.