KDNP: A teremtésvédelem nem politikai divat

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országos választmánya szombati ülésén politikai nyilatkozatot fogadott el a „sorsdöntő 2026-os választásról”.

A Semjén Zsolt vezette kereszténydemokraták szerint a kormányoldal, így a KDNP hatalmon maradása azt jelentené, hogy megmaradnak a „nemzeti, keresztény és közösségi értékek és a biztonság, a másik lehetőség pedig az, hogy „ráléphetünk az ideológiai divatirányzatok, a külső befolyásolás és az elveket feladó rövid távú politikai alkuk kockázatos útjára”

Az MTI-hez eljuttatott dokumentumban azt írták: Magyarország identitása nem relativizálható, gyermekeink élete és jövője pedig nem válhat politikai kísérleti tereppé.

„A mi célunk az, hogy jobb, egészségesebb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb életet teremtsünk a mindennapok emberei számára, ez a fejlődés azonban sohasem történhet a hagyományok kárára” – áll a politikai nyilatkozatban, hozzátéve: tevékenységük középpontjában a mindenkit megillető emberi méltóság képviselete, az élet és család védelme, a társadalmi, nemzeti szolidaritás és a közösségek megerősítése áll.

A KDNP szerint a 2026-os választásnak az is tétje az, hogy Magyarország a béke pártján marad-e, vagy a háború és a káosz irányába fordul.

A KDNP meggyőződése szerint az emberi élet szent és sérthetetlen, a magyarok biztonsága az első, a béke nem pusztán diplomáciai kompromisszum, hanem erkölcsi és politikai kötelesség, és amíg a Fidesz-KDNP pártszövetség vezeti Magyarországot, nem lesz sorkötelezettség.

Hangsúlyozták, hogy a KDNP számára a teremtésvédelem nem politikai divat, hanem hitbéli és erkölcsi felelősség.

„Az Úr Isten az Éden kertjébe helyezte az embert, hogy művelje és őrizze azt.” (Ter 2,15) Ez a parancs ma is iránytű. A teremtett világ nem „erőforrás”, hanem örökség, amelyet nem kizsákmányolni, hanem óvni és gondozni kell. Ez nemcsak környezetvédelmi kérdés, hanem életminőségi kérdés: a mi világunk középpontja az egészséges ivóvíz, a tiszta levegő, a rendezett települések, az élhető, a fővárossal is versenyképes vidék – fogalmaznak.

A KDNP szerint a jövő évi választás tétje az, hogy Magyarország magyar kézben marad-e. 2026-ban a választópolgárok arról döntenek, hogy „a magyar emberek vagy ellenfeleink külföldi támogatói fogják-e meghatározni hazánk jövőjét”. Mint írják, a tét óriási: a béke vagy a háború, a családok védelme vagy a genderideológia, a teremtésvédelem vagy a brüsszeli, elhibázott, sötétzöld politika, a nemzeti önrendelkezés vagy külső befolyás, a biztonságos, élhető, fejlődő Magyarország, vagy behódolás a külföldi érdekek előtt.