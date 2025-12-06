dpkháborúelleneskecskemétorbán balázs
A következő élő közvetítés része Orbán Viktor: Aki gyerekekhez nyúl, miszlikbe kell aprítani! – Kecskeméten tartott „háborúellenes gyűlést” a DPK

Orbán átveszi a műsorvezetést Csiszártól

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2025. 12. 06. 13:07
Adrián Zoltán / 24.hu

Mivel mindenképp ki akart még térni az Egyesült Államok új nemzetstratégiájára, mely a napokban lett ismert. Ez alapján az európai kormányok nagyon rossz fényben tűnnek fel, mert antidemokratikus úton járnak és távolodnak Amerikától.

„Lehet, hogy a Rogán Tóninak nagy befolyása van, de nem annyira, hogy ő iratta volna ezt a szöveget” – viccelődött a miniszterelnök. A legnagyobb szövetségesünk úgy számol Európával: biztos, hogy megbízható szövetségesek maradunk Amerika számára.

Csak akkor járunk jól, ha szuverének és függetlenek maradunk – csatlakozik a dokumentum mondanivalójához Orbán.

Kisbenedek Attila / AFP
