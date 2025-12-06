Orbán átveszi a műsorvezetést Csiszártól

Mivel mindenképp ki akart még térni az Egyesült Államok új nemzetstratégiájára, mely a napokban lett ismert. Ez alapján az európai kormányok nagyon rossz fényben tűnnek fel, mert antidemokratikus úton járnak és távolodnak Amerikától.

„Lehet, hogy a Rogán Tóninak nagy befolyása van, de nem annyira, hogy ő iratta volna ezt a szöveget” – viccelődött a miniszterelnök. A legnagyobb szövetségesünk úgy számol Európával: biztos, hogy megbízható szövetségesek maradunk Amerika számára.

Csak akkor járunk jól, ha szuverének és függetlenek maradunk – csatlakozik a dokumentum mondanivalójához Orbán.