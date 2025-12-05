magyar ipari termelésnagy mártonnemzetgazdasági minisztériumtisza párt
Nagy Mártonék reakciója az ipari termelés visszaesésére: Tisza Párt

2025. 12. 05. 10:28
A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikájának Magyarországon is akadnak követői.

Lesújtó adatot tett közzé pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a magyar ipar októberi teljesítményéről. Eszerint októberben az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Szeptember és október között viszont legalább érzékelhető volt valamiféle növekedés: a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás fél százalékkal nőtt szeptemberhez képest.

A KSH becslésére meg is értekezett Nagy Mártonék válasza. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményt bocsátott ki, és a legfrissebb iparstatisztikai adatokhoz a következő kommentárt fűzte:

 A Tisza Párt – Brüsszel érdekeit kiszolgálva – mintegy 3700 milliárd forintot venne el a magyar vállalkozásoktól, ez tönkre tenné a kkv-kat és veszélybe sodorná az ipart, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

Azt írták: „A tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, helyette megvalósítjuk a 150 új gyár programot, 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési programot hajtunk végre, valamint a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését”.

A közleményben felemlegetik, hogy a kormány

  • bevezette a fix 3 százalékos kkv-hitelt,
  • megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét,
  • továbbá elindította az 1+1 Program második ütemét.

Az NGM szerint bizakodásra ad okot, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép-, elektronikai, optikaitermék-gyártás is bővülni tudott.

A közleményben az ipari termelés visszaeséséért „a háborús ellenszelet”, illetve az európai, „különösen a német ipar gyenge teljesítményét” tették felelőssé, majd visszakanyarodtak a Fidesz politikai ellenfelére, a Tisza Pártra, mondván, hogy „Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikájának Magyarországon is akadnak követői”.

Az NGM a közleményében kitért arra is, hogy Magyarország teljeskörűen elkészítette és a múlt héten benyújtotta nemzeti beruházási tervét az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében. A terv értelmében 17,4 milliárd euró forrásbevonás segítheti hazánk honvédelmi képességeinek fejlesztését és a magyar védelmi ipar dinamizálását. A program továbbá a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez, a stratégiai autonómia növeléséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat. A magyarországi ipart – írták – „tovább erősíti”, hogy a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP vagy az EcoPro.

