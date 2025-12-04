Talányos plakátokon hirdetik Magyar Péter leendő ellenfelét Hegyvidéken

„Ki az a Steiner Attila?” feliratú plakátok jelentek meg a hegyvidéki választókerületében. A plakát nem segít a kérdés megválaszolásában, ugyanis mindössze egy fantomkép szerepel rajta, valamint egy újonnan alapított egyesület neve.

Ebben a választókerületben Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével szemben minden bizonnyal a fideszes választókerületi elnök, Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár indul majd az országgyűlési választáson, erre ő maga is többször tett utalást, ám az nem világos, hogy akár neki, akár a Fidesznek köze van-e a most kihelyezett plakátokhoz.

„Mivel Orbán Viktor gyáva elindulni ellenem a lakóhelyünk szerinti választókerületben, ezért a Fidesz Steiner Attilát indítja ellenem. De lehet, hogy ők sem tudják, ki is Steiner Attila, mert ilyen plakátokkal árasztották el a kerületet” – írta Magyar, aki többször is utalt arra, hogy a szintén a kerületben lakó miniszterelnöknek kellene indulnia vele szemben.

A plakáton szereplő Többet Budáért Egyesületet a cégbírósági dokumentum szerint 2025 júniusában alapították, de a hivatalos nyilvántartásba vételük is csak nemrég, szeptember 17-én történt meg, írta a hvg.hu. A szervezet alapszabálya szerint a célja „a helyi közösség kulturális és társadalmi életének gazdagítása, valamint a hagyományok és értékek megőrzése, ennek érdekében támogatja a sport, az oktatás, az egészségmegőrzés és a környezetvédelem ügyét.”

Az egyesület alapítója és egyetlen tagja Kovács Balázs, akiről lapunk az Opten adatbázisában azt találta, hogy

2019-től 2022-ig az állami tulajdonú Paks II. Zrt. igazgatósági tagja volt.



A plakátokkal kapcsolatban kérdést küldtünk a Steinert foglalkoztató Energiaügyi Minisztériumnak és a Fidesznek is, ha válaszolnak, beszámolunk róla.