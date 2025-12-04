140 dolgozójától válik meg Gattyán György cége

Komoly leépítés jön a Gattyán György-féle Docler Holdingnál, közölte a cég a Forbesszal.

Az idén 25 éves, portfóliócégeivel a honlapjuk szerint több mint 1500 főt foglalkoztató IT cégcsoport a döntésről írásban tájékoztatta az érintett állami foglalkoztatási szervet, illetve megtörtént az érintett munkavállalók tájékoztatása. Közölték, hogy a kedvezőtlen nemzetközi gazdasági környezet felmérése után, a nemzetközi iparági trendekhez igazodva hozták meg a döntést. A többkörös csoportos létszámcsökkentés februárig tart: ennek első etapjában szeptemberben már elküldtek 200 embert. Emellett a cégnél eltörlik a home office-t is: Nemes Tamás, a csoport kommunikációs és CSR vezetője azonban hozzátette, hogy eleve csak bizonyos munkakörökben volt lehetőség az otthoni munkavégzésre.

Novemberben a Telex írta meg, hogy a Doclerhez tartozó Normafa Hotel & Retreat jövőre bezárja kapuit, és 45 munkavállalótól válnak meg.

Gattyán György a Forbes 50 leggazdagabb magyar listáján a hatodik helyen áll 2025-ben 352,4 milliárd forint becsült vagyonnal, legjövedelmezőbb érdekeltsége továbbra is a LiveJasmin nevű szexkamera-oldal.