Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. december 4., csütörtök
Friss hírek
- Török Gábor prognózisa: szűk Fidesz-győzelem. A jelenlegi helyzet alapján nem számít kormányváltásra.
- A Takács Péterrel összevesző férfi szerint a Megafon és Magyar Péter is a kisegítő iskola szintjén viccelődik.
- Pentagon-vizsgálat: hibázott a védelmi miniszter. Pete Hegseth ennek ellenére tagadja, hogy titkosított információkat osztott volna meg nem megfelelő módon.
- Jókai utcai házomlás: rosszabbodott a megsérült balerina egészségi állapota, de ott akar lenni a felelősök büntetőperén.
- Csiszár Jenő a Heti Hetesről: Valótlan dolgokat állítottak rólam, csak egy ember nem állt bele ebbe.
- Holtan találtak egy testvérpárt egy zalai padláson. Az ötvenes fivérek öngyilkosok lettek.
- Elhunyt a 82 éves férfit, aki áttévedt, majd lerobbant a kocsijával Szlovákiában.
- Videót tettek közzé a kis tigrisről, akit egy tiszafüredi férfi tartott az otthonában.
- „Mintha kétszer kellett volna megnyernünk a meccset” – Golovin szerint mentálisan és fizikálisan is jobbak voltak a románoknál.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- A Budapest-Kelenföldet érintő vonalakon felsővezeték-karbantartás miatt október 30. és december 13. között éjszakénként 23 óra és 3:30 között (november első hétvégéjét kivéve) módosított menetrend szerint közlekedő elővárosi járatokra kell számítani. Részletek.
BKK
- A 99-es autóbusz a pénteki üzemzárásig terelve közlekedik, nem érinti a Sporttelep és a Golgota tér közötti megállókat a Blaha Lujza tér M felé.
Mai időjárás:
- Nagyrészt borult, párás, néhol tartósan ködös maradhat az idő.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.
- Késő este 3, 8 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Borbála
- Barbara
Deviza középárfolyam:
- EUR 380,65
- USD 326,85
- CHF 407,59
- GBP 434,02
+1
