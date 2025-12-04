reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 12. 04. 06:57
2025. december 4., csütörtök

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • A Budapest-Kelenföldet érintő vonalakon felsővezeték-karbantartás miatt október 30. és december 13. között éjszakénként 23 óra és 3:30 között (november első hétvégéjét kivéve) módosított menetrend szerint közlekedő elővárosi járatokra kell számítani. Részletek.

BKK

  • A 99-es autóbusz a pénteki üzemzárásig terelve közlekedik, nem érinti a Sporttelep és a Golgota tér közötti megállókat a Blaha Lujza tér M felé.

 

Mai időjárás:

  • Nagyrészt borult, párás, néhol tartósan ködös maradhat az idő.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.
  • Késő este 3, 8 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés. 

 

Névnap:

  • Borbála
  • Barbara

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 380,65
  • USD 326,85
  • CHF 407,59
  • GBP 434,02

 

