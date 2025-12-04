Török Gábor prognózisa: szűk Fidesz-győzelem

Továbbra is a Fidesz szűk győzelmére számít Török Gábor. A politikai elemző közösségi oldalán tette közzé második választási prognózisát, összevetve azt az elsővel, amit júliusban közölt. Török Gábor a támogatottsági versenyről azt írja: az összkép ugyanaz, de több kutatás szerint közelít a Fidesz a Tisza Párthoz. A közhangulat továbbra is negatív, de kormányváltást kevesebben jósolnak, mint a nyáron.

Az erőforrások változatlanok. Óriási a Fidesz fölény. Kétharmados többségével élve bármikor módosíthatja a játékszabályokat, megoszthatja az ellenzéki tábort a Tiszán túli ellenzék erősítésével.

Fontos változás, hogy Magyar Péterék komolyabb konfliktusok nélkül megoldották a jelöltállítást, a jelöltek többsége politikai újonc – annak minden előnyével és hátrányával.

komolyabb konfliktusok nélkül megoldották a jelöltállítást, a jelöltek többsége politikai újonc – annak minden előnyével és hátrányával. A Fidesz lényegesen hatékonyabb saját témái napirendre emelésében, témát is váltott, az ideológiai ügyek helyét materiális témák vették át, az ellenfelet is ilyenekkel támadja. A Tisza Párt ezeket továbbra is átkeretezi, de már sokkal nehezebben emeli napirendre saját témáit.

A gazdasági helyzet változatlan, de a felmérések egy része szerint választók szubjektív helyzetértékelésében látszik némi javulás.

Török Gábor szerint most ez az összkép: a Tisza esélyeit növeli a sikeres jelöltállítás, a kutatásokban látszó 3-5 százalékpontnyi előnye, ami viszont nem látszik behozhatatlannak. A többi tényező (erőforrás, Fidesz-kampányok hatékonysága) változatlan, ezért szoros választási eredmény valószínű. A magyar választási rendszer alapján Török Gábor szerint jelenleg

valamivel nagyobb annak az esélye, hogy a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez. Ugyanakkor nem sokkal esélyteenebb a Tisza hasonlóan szoros győzelme, vagy akár egy koalíciós kényszert eredményező mandátumelosztás sem.

A politikai elemző előzőleg arról írt, nem biztos abban, hogy jó stratégiát választott a Fidesz, amikor nem a Tisza vállalt terveivel vitatkozik, hanem maga mondja el, találja ki és tálalja, hogy mire készül Magyar Péter pártja, ha megnyeri a választást. Legközelebb márciusban ad hasonló prognózist, ám a 24.hu Törökülés című műsorában addig is elemzi rendszeresen a helyzetet. Legutóbb azt mondta: Orbán Viktor ultraracionális. Mindent a politikai haszon szempontjai alapján mér meg, de van egy szenvedélye. És ebben a szenvedélyben vállalt olyan dolgokat, akár a mérkőzésekre való eljutás, az építkezések, a stadionok kapcsán, amiknek van politikai kockázata.