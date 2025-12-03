„Mintha kétszer kellett volna megnyernünk a meccset” – Golovin szerint mentálisan és fizikálisan is jobbak voltak a románoknál

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azt mondta, minden téren az ellenfél fölé nőttünk.
„Mintha kétszer kellett volna megnyernünk a meccset. Az első félidőben szinte minden működött, csak az utolsó tíz percben csúszott szét valahogy a rendszerünk, és olyan hibákat vétettünk, amit nem lett volna szabad. Így aztán ránk jött a román válogatott, elbizonytalanodtunk, lassabban játszottunk” – mondta az M4 Sport kamerája előtt.
A második félidőben, ha nehezen is, de összeállt a csapat, Janurik Kinga is sokat segített. De ami fontos: mentálisan és fizikálisan jobbak voltunk
– tette hozzá.
Kuczora Csenge azt mondta, egy pillanatig nem érzett zavarodottságot a csapaton.
„Tudtuk, hogy nagyon fontos a mérkőzés, hogy mentálisan az ellenfél fölé kell kerekednünk, szóval azt tettük, ami a feladatunk volt” – nyilatkozta.
„Ez biztosan nem hatvan perc volt” – jelentette ki Tóvizi Petra, aki védekezésben nagyot harcolt, elöl pedig eredményes volt beállós pozícióban.
Ez volt az eddigi legkeményebb meccsünk, a szívünket-lelkünket kitettük a pályán, és meg is lett az eredménye.
Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, I. csoport, 1. forduló
Magyarország – Románia 34-29 (18-16)
Rotterdam
v.: Vladimir Jovandic, Marko Sekulic (szerbek)
Magyarország: Szemerey, Janurik (kapusok) – Falusi-Udvardi 3, Vámos 5, Klujber 7, Tóvizi 5, Kuczora 4, Márton 3, Papp, Simon 1, Bordás 1, Faragó Lea 1, Kovács, Hársfalvi 1, Albek 3.