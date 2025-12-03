kézilabdanői kézilabda-vb 2025magyar női kézilabda-válogatottromán női kézilabda-válogatott
„Mintha kétszer kellett volna megnyernünk a meccset” – Golovin szerint mentálisan és fizikálisan is jobbak voltak a románoknál

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány
2025. 12. 03. 19:58
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott 34-29-re legyőzte Romániát, ezzel kulcsfontosságú két ponttal gazdagodott a holland-német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjének első fordulójában.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azt mondta, minden téren az ellenfél fölé nőttünk.

„Mintha kétszer kellett volna megnyernünk a meccset. Az első félidőben szinte minden működött, csak az utolsó tíz percben csúszott szét valahogy a rendszerünk, és olyan hibákat vétettünk, amit nem lett volna szabad. Így aztán ránk jött a román válogatott, elbizonytalanodtunk, lassabban játszottunk” – mondta az M4 Sport kamerája előtt.

A második félidőben, ha nehezen is, de összeállt a csapat, Janurik Kinga is sokat segített. De ami fontos: mentálisan és fizikálisan jobbak voltunk

– tette hozzá.

Kuczora Csenge azt mondta, egy pillanatig nem érzett zavarodottságot a csapaton.

„Tudtuk, hogy nagyon fontos a mérkőzés, hogy mentálisan az ellenfél fölé kell kerekednünk, szóval azt tettük, ami a feladatunk volt” – nyilatkozta.

„Ez biztosan nem hatvan perc volt” – jelentette ki Tóvizi Petra, aki védekezésben nagyot harcolt, elöl pedig eredményes volt beállós pozícióban.

Ez volt az eddigi legkeményebb meccsünk, a szívünket-lelkünket kitettük a pályán, és meg is lett az eredménye.

Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, I. csoport, 1. forduló

Magyarország – Románia 34-29 (18-16)
Rotterdam
v.: Vladimir Jovandic, Marko Sekulic (szerbek)
Magyarország: Szemerey, Janurik (kapusok) – Falusi-Udvardi 3, Vámos 5, Klujber 7, Tóvizi 5, Kuczora 4, Márton 3, Papp, Simon 1, Bordás 1, Faragó Lea 1, Kovács, Hársfalvi 1, Albek 3.

