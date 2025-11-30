Hét évet kapott a férfi, aki irigységből gyújtogatott

Hét év börtönt kapott az a férfi, aki 2022 márciusában Budapesten lakóautókat, kismotorokat és egy autót is felgyújtott, sőt egy patika előtt is tüzet okozott – hangzott el az RTL Híradóban november 30-án este.

A riport szerint férfi azzal védekezett, hogy irigyelte mások értékeit, a patikánál pedig barátnőjét érte sérelem. Csak a szerencsén múlott, hogy az egyik ablak betörését követő gyújtogatási kísérlet nyomán nem terjedtek tovább a lángok, és senki sem sérült meg. Az elkövetőt a gyógyszertárnál történt gyűjtogatási kísérletet követően hamar örízetbe vették, de nem tartóztatták le, szabadlábon védekezhetett.