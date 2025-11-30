áramütéségési sérülésvonatmáv
Áramütést szenvedett egy férfi egy fővárosi vasútállomáson, súlyosan összeégve esett a vágányok közé

admin Rugli Tamás
2025. 11. 30. 15:39

Áramütés következtében súlyos égési sérüléseket szenvedett szombaton a reggeli órákban egy 20-25 év közötti férfi a budapesti Rákospalota-Újpest vasútállomáson, miután felmászott egy zárt, üzemi területen álló tehervonat kocsijára, adta hírül a MÁV.

„Az áramütés következtében súlyosan megégett, a teherkocsiról a vágányok közé esett, fejsérülést szenvedett. Forgalmi szolgálattevő kollégánk, amint észlelte a balesetet, azonnal megkezdte a tűz oltását és a sérült újraélesztését is” – írja közleményében a vasúttársaság, kiemelve kollégájuk hősies erőfeszítéseit, aki maga is égési sérüléseket szenvedett, amikor az áramütést szenvedett férfit próbálta menteni.

A sérültet a mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kerestük az esettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatot, amint érkezik válasz, frissítjük a cikket.

A MÁV a közleményében hangsúlyozta, a férfi illetéktelenül hatolt be az üzemi területre, ezzel és felhívták a figyelmet, hogy a vonatok tetejére felmászni nem csupán tilos, de életveszélyes is, amivel a szabálysértők ráadásul nem csupán önnön, de mások – az őket menteni igyekvők – testi épségét is kockáztatják.

