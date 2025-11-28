makótűzraktárhúsüzem
Belföld

Videó: több tízméteres lángokkal égett a húsüzem Makón

BM OKF / Facebook
admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 28. 12:05
BM OKF / Facebook

Óriási lángokkal égett egy háromszintes raktárépület ma hajnalban Makó belvárosában. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a több tízméteres lángok teljesen beborították a raktárépületet.

Öt város tizenegy hivatásos egységének tűzoltója összesen nyolc vízsugárral oltotta a lángokat. A tűzoltók sikeresen megvédték a környező épületeket a lángoktól. Azt írták, hogy a tűz által érintett épület alsó szintjén lévő húsüzemben nyersanyagokat tároltak, az első emeleten pedig autógumik, építési anyagok, valamint nagyjából kétszázötven kilogramm hústermék volt.

Az eset során senki nem sérült meg, a tűz okát tűzvizsgálati eljárás tárja majd fel.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Magyar hőst hozunk a pajzson, azért jött ide, hogy megvédjen téged” – Kijevben eltemették Áser Benjámint, a háború első anyaországi magyar áldozatát
Kincsvadászok: Fejes Tamás nem kapta meg az aranyórát, mégis segítséget ajánlott az eladónak
Ukrán főtárgyaló: Épeszű ember nem ír alá olyan dokumentumot, amely feladja az ország területeit
Titokban találkozott a volt budapesti metropolita és az orosz oligarcha, akiért a magyar kormány lobbizott
„Magyar hőst hozunk a pajzson, azért jött ide, hogy megvédjen téged” – Kijevben eltemették Áser Benjámint, a háború első anyaországi magyar áldozatát
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik