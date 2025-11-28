Videó: több tízméteres lángokkal égett a húsüzem Makón

Óriási lángokkal égett egy háromszintes raktárépület ma hajnalban Makó belvárosában. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a több tízméteres lángok teljesen beborították a raktárépületet.

Öt város tizenegy hivatásos egységének tűzoltója összesen nyolc vízsugárral oltotta a lángokat. A tűzoltók sikeresen megvédték a környező épületeket a lángoktól. Azt írták, hogy a tűz által érintett épület alsó szintjén lévő húsüzemben nyersanyagokat tároltak, az első emeleten pedig autógumik, építési anyagok, valamint nagyjából kétszázötven kilogramm hústermék volt.

Az eset során senki nem sérült meg, a tűz okát tűzvizsgálati eljárás tárja majd fel.