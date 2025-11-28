makóraktártűz
Óriási lángokkal ég egy háromszintes raktárépület Makó belvárosában

2025. 11. 28. 07:37

Kigyulladt egy háromszintes raktárépület Makó belvárosában, a Deák Ferenc és Eötvös utca által határolt területen. A Rádió Ice Makó szerint az óriási lángokkal égő épület a mentők, a rendőrök és a tűzoltók szomszédságában található.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a teljes terjedelmében égő épületet makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, kívülről, több oldalról, hat vízsugárral és két létrasugárral oltják.

A rajok emellett védik a környező épületeket is.

