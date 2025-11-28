Orosz energiafüggőség: a magyarok közel kétharmada szerint kockázatos

A megkérdezettek 62 százaléka szerint problémás, hogy Magyarország energiaellátás nagyon erősen függ Oroszországról – derült ki az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és az IDEA Intézet 2025 novemberében végzett reprezentatív felméréséből.

A kutatás szerint a magyarok 78 százaléka számára világos az említett függőségi helyzet, de nem feltétlenül ezt tartják az ország előtt álló legsürgetőbb problémák egyikének – mindössze a teljes felnőtt népesség szűk harmada vélekedik így. A kérdés megítélésében, pártpreferenciától függően, jelentős különbségek mutatkoznak: míg a megkérdezett Fidesz-szavazók 48 százaléka sorolta az energiaellátás biztosítását az előttünk álló három legnagyobb kihívás közé, addig a Tisza szimpatizánsai közül mindössze 4 százalék gondolja így. Ha azonban az orosz energiahordozóktól való függés lett problémaként megnevezve, megfordult az eredmény: a Tisza-szavazók 18 százaléka áll szemben a Fidesz-tábor 11 százalékával.

A válaszadók kétharmada egyetért abban, hogy Magyarország energiaellátásának biztosítása szempontjából a legfontosabb, hogy az egy országtól való függés mértékét csökkenteni tudjuk úgy, hogy az importált energiahordozókat sokszínűbbé tesszük. A felnőtt lakosság közel fele még valamivel többet is hajlandó volna fizetni a felhasznált energiáért, ha ezzel segíthetné a helyzet javulását – igaz, a legtöbben csak jelképes többletköltséget vállalnának.

A kutatás megemlíti: 2023-ban a Magyarországra érkező kőolaj mintegy 70 százaléka, a földgáz 62 százaléka származott közvetlenül Oroszországból, a Paksi Atomerőmű üzemanyagát is figyelembe véve pedig az elsődleges energiafelhasználás nagyjából 57 százalékát adták az orosz energiahordozók.