A Dunántúlon egyre több felhő képződik, közben a kelet, délkelet felől fölénk nyúló vastagabb felhőzet lassan szakadozik, és a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de maradnak tartósan borult tájak is. Csapadék nem valószínű. Az északi szelet a Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérhetik.A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul. Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő – írja a kiderul.hu.
Száraz idő lesz ma, némi napsütéssel
Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB (Photo by Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images
