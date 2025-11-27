idojárásszárazborultnapsütés
Száraz idő lesz ma, némi napsütéssel

24.hu
2025. 11. 27. 06:12
A Dunántúlon egyre több felhő képződik, közben a kelet, délkelet felől fölénk nyúló vastagabb felhőzet lassan szakadozik, és a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de maradnak tartósan borult tájak is. Csapadék nem valószínű. Az északi szelet a Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérhetik.A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul. Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő – írja a kiderul.hu.

