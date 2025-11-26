Kósa Lajos nem indul egyéniben 2026-ban

Kósa Lajos helyett Barcsa Lajos alpolgármester lesz a Fidesz jelöltje Debrecenben, a Hajdú-Bihar 1-es választókerületben, jelentette be Kósa az Ultrahangban.

A 444 cikke szerint ezt azzal indokolta, hogy a párt alelnöke, és a Fidesz jelöltállítási logikájából következik mindez. Ehhez képest egyébként 2022-ben is alelnök volt, és akkor indult is egyéniben.

Ezzel együtt várható, hogy Kósa vélhetően országgyűlési képviselő marad 2026 után is, mert listán indítja őt a pártja.

A rendszerváltás óta most először nem indul Kósa egyéniben. 1990-ben ötödik, 1994-ben negyedik lett, 1998 óta folyamatosan nyert.