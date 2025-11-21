HVG: Visszalépne az előválasztástól a Tisza egyik jelöltje, arra buzdít, hogy másra szavazzanak helyette

Visszalépne a jelöltségtől a Tisza Párt egyik hét elején bemutatott embere: Nagy Zoltán a Veszprém megye 1-es körzetében lett jelöltaspiráns, a HVG viszont kiszúrta, hogy egy Facebook-bejegyzésben egyik ellenfele támogatására buzdított.

Mivel a HVG szerint a poszt eltűnt a Facebookról, miután annak tartalmával kapcsolatban kérdéseket küldtek Nagy Zoltánnak, csak a lap elmondására tudunk hagyatkozni. Ez alapján Nagy Zoltán azt írta, bár nagy megtiszteltetésnek vette, hogy részt vehet a Tisza kiválasztási folyamatában, miután lehetősége nyílt arra, hogy megismerje versenytársait, rájött, hogy ők alkalmasabb jelöltek lennének.

Visszalépésre nincs lehetőség, viszont arra igen, hogy a jövőben Dr. Lakatos Antal jelölttársamat nyíltan támogassam, ezért minden Tisza-aktivistát arra kérnék, fogadja el döntésem, és a november 23-24-én tartandó első körös választáson minden esetben soroljon Dr. Lakatos Antal jelölttársam mögé

– írta posztjában a HVG szerint Nagy Zoltán, hozzátéve, hogy számára a rendszerváltás fontosabb, mint az egyéni érdek.

Nagy Zoltán a bemutatkozása szerint orvos-fizikus, az általa támogatott Dr. Lakatos antal jogász, emellett háromgyermekes családapa. Rajtuk kívül a szintén orvosként dolgozó Dr. Gáspár Levente indult még a körzetben a jelölti posztért.