Mindig megbocsátott párjának egy bántalmazott nő, kést vágtak hozzá, és bajonettel szúrták meg végül

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal az 51 éves férfival szemben, aki rendszeresen verte az élettársát, majd bajonettel megszúrta. A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint a férfi élettársi kapcsolatban élt a nővel a budapesti lakásukban. A férfi rendszeresen bántalmazta a párját, de a nő mindig megbocsátott neki, és nem is jelentette fel.

Tavaly januárban ismét összeszólalkoztak, amit a nő azzal zárt le, hogy elment bevásárolni. Amikor visszaért, akkor azt látta, hogy az élettársa egy bajonettet élez. Később ismét szóváltásba keveredtek. Erre a télikabátban lévő nő bement a nappaliba, mire a párja utána hajított egy konyhakést, ami a párja mellett, a nappali ajtaja előtt esett le a padlóra.

A nő ezt követően a hálószobába ment, ahová az élettársa követte. Amikor az asszony leült az ágyra, akkor a férfi ököllel nekiesett, majd végül megszúrta a bajonettel. A férfi ezután lefürdött, majd felöltözött és távozott a lakásból. A barátai javaslatára azonban értesítette a rendőröket. Az ügyészség börtönbüntetést kért az életveszélyt okozó testi sértés kísérletével és kapcsolati erőszakkal vádolt férfira azzal, hogy feltételesen se bocsássák szabadságra.