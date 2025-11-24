Tuti ajándékötletek az ALDI-ból!

Az ALDI a titkos kívánságokat is teljesíti!

Idén novemberben és decemberben az ALDI nemcsak ünnepi választékával nyűgözi le vásárlóit, hanem fantasztikus meglepetésekkel is készül! Az ALDI Kalendárium online nyereményjátékkal* bárki részese lehet a karácsonyi varázsnak: elég néhány kattintás a kalendarium.aldi.hu oldalon, és már indulhat is a játék. A nyereményjáték két szakaszban zajlik. November 2. és 30. között a részvételhez mindössze a nevet, e-mail címet kell megadni, és feliratkozni az ALDI hírleveleire. A novemberi nyeremények között ALDI vásárlási utalványok és saját márkás háztartási gépek szerepelnek. Decemberben még értékesebb ajándékok érkeznek, többek között egy álom hajóút és egy autó is gazdára talál! Érdemes év végéig játszani! A részletek a kalendarium.aldi.hu oldalon olvashatóak.

A hely, ahol minden óhaj teljesül!

Az ünnepi készülődés is különleges élményt ígér az ALDI-ban: a kínálat annyira sokszínű, hogy biztos, mindenkinek találhatunk ajándékot, és persze remek áron. Azoknak, akik a reggelinek is megadják a módját, omlett-, szendvics-, illetve gofri- vagy palacsintasütőt ajánl az ALDI. Akik egyszerűen letudnák a főzést, fritőzök között válogathatnak. A karácsonyi figurákkal, gömbökkel, fényekkel pedig pillanatok alatt igazi ünnepi díszbe öltöztethető bármelyik otthon. Ha igazán modern és izgalmas ajándékötletekre van szükség, akkor az ALDI műszaki, illetve okoseszközei között ott a tökéletes befutó, legyen szó okosóráról, powerbankról vagy egy új, jó felbontású monitorról. A jól kiválasztott meglepetések hozzájárulnak ahhoz, hogy az ajándékozás ne rutin, hanem valóban örömteli pillanat legyen.

Az ALDI ajándékai fixen célba találnak!

A legjobb meglepetés a közös ajándék a családnak, így a tökéletes szórakozást garantáló ALDI saját márkás CRANE mágneses dartstábla is. A szett nyolc mágneses nyilat is tartalmaz, amelyek védik a falat és a padlót a sérülésektől, miközben a játék színes, vidám programot kínál az egész családnak, és most csupán 2999 forintért** kapható az ALDI-ban!

*A novemberi nyereményjátékban való részvételhez a név és elérhetőségi adatok megadása mellett fel kell iratkozni az ALDI és az ALDI kalendárium hírlevélre a www.kalendarium.aldi.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. A további részleteket, a nyereményjátékokban való részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat a www.kalendarium.aldi.hu oldalon elérhető játékszabályzatok és adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák.

**2025.11.27-től a készlet erejéig: CRANE Mágneses dartstábla, 8db mágneses nyíllal, 2999Ft/db. Az ajánlatok a 11.27. és 12.03. között érvényes online szórólapban megadott akciós időszakokban és a készlet erejéig érvényesek.