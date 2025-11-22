A migránsmentes Magyarországot ajánlja a turistáknak az ünnepekre Orbán Viktor

Sajátos országimázs videóval jelentkezett az X-en Orbán Viktor miniszterelnök, aki azzal népszerűsíti Magyarországot az ünnepi szezonra, hogy nem csak szép, de migránsmentes is.

A külföldi turistákra célzó, karácsonyi hangulatú reklámfilmben az összes ünnepi klisé felsorakozik, de a We Wish You a Merry Christmas dallamaira a kandalló előtt csillagszórózás, a Kossuth téren karácsonyfa bámulás és a hóangyalkészítés közben olyan feliratok úsznak fel, hogy Magyarország napi egymillió eurós büntetést fizet az EU-nak, amiért nem engedi be a migránsokat, de ez az itt lakók és egész Európa biztonsága érdekében megéri.

„Magyarország. A biztonságos helyed Európában. Boldog karácsonyt!” – hirdeti a videó.

💶 A Brusselian fine of €1 million/day for keeping illegal migrants out?

✅ We’ll pay it. For our safety, and yours.

☝️ Better than living in fear.

🎄 This Christmas, experience Europe the way it should be, in Hungary. pic.twitter.com/6QapoLSIII — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2025

A magyar kormánynak egyébként nem azért kell napi egymillió eurós bírságot fizetnie az EU-nak, mert nem engedi be a migránsokat. Az EU Bírósága még 2020-ban marasztalta el Magyarországot, amiért a magyar törvények nem felelnek meg az európai előírásoknak a migráció és menekültügy területén, ugyanis az országba belépő menedékkérők nem férnek hozzá a megfelelő eljáráshoz és jogorvoslati lehetőséget sem kapnak,a határ menti tranzitzónákban pedig illegálisan tartották fogva a menedékkérőket.

Mivel a kormány nem orvosolta a jogellenes helyzetet – csak a jogsértő tranzitzónákat zárták be –, az Európai Bizottság ismét bírósághoz fordult a végrehajtás kikényszerítéséért. Erről tavaly júniusban született döntés, melynek értelmében hazánknak 200 millió eurós bírságot kell fizetnie, ami minden egyes nap további egymillió euróval (több mint napi 400 millió forint) növekszik, amíg az ítéletet nem hajtják végre egészében.