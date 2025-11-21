Paks II. mentességet kapott az amerikai szankciók alól

Közzétették az Amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) honlapján azt a dokumetumot, ami alapján a Paks II. beruházás mentességet kap az Egyesült Államok által kivetett, orosz érdekeltségeket célzó szankciók alól.

Ez lehetővé teszi, hogy a paksi beruházásban orosz pénzintézetek és vállalatok, így például a Gazprom vagy az Orosz Föderáció Központi Bankja is részt vehessen.

A dokumentum részletezi azt is, hogy mely tevékenységek maradnak továbbra is tilosak az orosz résztvevők számára. Azt a bevett kivételt például itt is rögzítették, hogy a pénzeket nem kezelhetik amerikai bankokon keresztül, és az Amerikában lévő lefoglalt vagyonukat – ha van ilyen – nem hozhatják ki az országból.

A Donald Trumppal folytatott washingtoni egyeztetés után Orbán Viktor azt jelentette be, hogy korlátlan időre szóló magyar mentességről állapodtak meg az orosz energiával kapcsolatos amerikai szankciókkal kapcsolatban, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma nyilatkozta azt, hogy a mentesség a mai nappal érvényes lesz. Egyéb dokumentum egyelőre azonban nem jelent meg az OFAC honlapján, így Paks II. eddig inkább kivételnek tűnik.