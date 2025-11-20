menczer tamásválasztásfidesz
Menczer: A Fidesz képviselőjelöltjeit rövidesen bemutatják

2025. 11. 20. 07:00
A Fidesz jelöltjeinek bemutatása „rövidesen el fog jönni”, a kormánypárti képviselők jelentős része újraindul, de ahol jobb jelöltet találnak, ott ezt hamarosan bejelentik – mondta Menczer Tamás az RTL Híradónak.

A Fidesz kommunikációs igazgatója azt pontosan nem árulta el, hogy mikor várható a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőinek megismerése. Menczer elmondása szerint hozzá hasonlóan a jelenlegi képviselőtársainak jelentős része újra fog indulni a jövő évi választáson.

A Tisza Párt a héten bejelentette a 106 választókerületben azt 3-3 jelölt-jelöltet, akikből a párt előválasztása során kikerülnek a végső egyéni képviselőjelöltjeik a 2026-os választásra. Magyar Péter szerdán azt állította, hogy a kormánypropaganda nem csak a jelölt-jelöltjeiket, hanem a családtagjaikat is zaklatja.

Bőhm Kornél kommunikációs szakértő a híradónak azt nyilatkozta, hogy a Fideszben valószínűleg már tudják, kiket indítanak, de egyes esetekben elképzelhető, hogy a kormánypárt a végleges Tisza-jelölthöz igazítja majd, hogy kit indít adott választókerületben.

A Fidesz Kövér László házelnök által vezetett választmánya a 2022-es tavaszi országgyűlési választás előtt hivatalosan januárban döntött az egyéni képviselőjelöltek személyéről.

