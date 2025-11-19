Számon kérte Karácsony Gergely főpolgármestert Vitézy Dávid, amiért szerinte napok óta egy hajléktalan járműve áll a budapesti Rákóczi út járdáján. Hogy pontosan mi is van a járdán, abban Vitézy sem biztos, erre utal, hogy a posztjában a megfelelő helyre egy zárójelek közé zárt kérdőjelet is elhelyezett. A kartonpapírral és redőnydarabokkal burkolt járműről ugyanakkor több fényképet is megosztott a közösségi médiában.

A Podmaniczy Mozgalom fővárosi frakcióvezetője a főpolgármestert ezzel összefüggésben azzal vádolta, hogy nem zavarják „az egyre romló közterületi állapotok”, valamint hogy fontosabb számára az országos politika, „miközben lenne még bőven teendő Budapesten is”.

Budapest nem India, és nem is egy magára hagyott amerikai város, és ne is legyen! Nagyon nem is szeretném, ha a belvárosi utakat hajléktalanok sátrai, kunyhói, kiskocsijai szegélyeznék. Ennek most kell megálljt parancsolni, ameddig még lehet – ne hagyjuk ezt a jelenséget elharapódzni

– írta Vitézy Dávid, aki egyúttal arra kérte a főpolgármestert, hogy „a Rákóczi út teleparkolt járdáin ezen túlmenően is csináltasson rendet”, a parkolásgátló oszlopokat pedig állítsa helyre. A politikus hozzátette: ezt a szakbizottság hónapokkal ezelőtt határozatban kérte.