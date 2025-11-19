Gyermekbántalmazás történhetett egy gödöllői óvodában, a meggyanúsított óvónő már nem dolgozik az intézményben

Bántalmazás történhetett a Gödöllői Óvoda egyik tagóvodájában, az ügyben rendőrségi feljelentés is történt – tudta meg a 24.hu.

A gödöllői önkormányzat még múlt héten adott ki egy hosszú közleményt az esetről, az írásból viszont pont az nem derült ki, hogy mi történt pontosan.

A tájékoztatásból az olvasható ki, hogy a panaszos szülők egy vélelmezett bántalmazás miatt gyermekük óvodapedagógusához, egyben a tagintézmény vezetőjéhez fordultak, akinek a válaszát nem fogadták el, ezért a fenntartó Gödöllői Óvoda igazgatójánál tettek bejelentést. Ő a panasz kivizsgálását azonnal megkezdte, és az önkormányzatot is tájékoztatta a fejleményekről.

A közlemény szerint „az Óvodaigazgató a gyermek szüleinek meghallgatását követően meghallgatta a tagintézmény vezetőt is. Az érintett óvodapedagógus tájékoztatást adott a kérdéses helyzetről. Mivel jelezte, hogy aznap betegen dolgozott, az Óvodaigazgató a beszélgetés eredményeképpen azonnal orvosi kivizsgálására küldte, valamint a gyermekcsoportból a gyermekekkel történő óvodai ellátás alól felmentette. Emellett írásbeli figyelmeztetésben részesítette. A gyermekcsoport zavartalan ellátása érdekében óvodai nevelő alkalmazását kezdeményezte a csoportba. A tagóvoda szervezési feladatainak időszakos ellátásával az intézmény másik munkatársát bízta meg”.

Bár a közleményből úgy tűnhet, mintha a dolgozó betegsége lett volna a gond, információink szerint fizikai bántalmazással gyanúsították meg őt a szülők. Állítólag ugyanis egy kisfiú fejét a szekrényhez szorította.

Végül nem bocsátották el, az érintett óvodapedagógus maga kezdeményezte óvodai köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyának azonnali megszüntetését, amit a Gödöllői Óvoda igazgatója elfogadott.

Az önkormányzat szerint az igazgató október 21-én tájékoztatta is a szülőket az intézkedésekről, melyeket a szülők állítólag elfogadtak, és megköszönték a gyors és hatékony eljárást, valamint kijelentették: „az ügyet mindkettőnk részéről lezártnak tekintjük”.

Írásban megkerestük Dr. Pappné Pintér Csillát, a Gödöllői Óvoda igazgatóját, arról érdeklődve, hogy melyik tagóvoda érintett, illetve konkrétan mi történt. Válaszában úgy fogalmazott, hogy

az ön által is olvasott nyilatkozatban megfogalmazottakon túl a személyiségi jogok megsértése nélkül nem tudok és nem is kívánok nyilatkozni. További kérdéseivel a fenntartó önkormányzat vezetőjét, Dr. Gémesi Gyögy polgármester urat keresheti.

Ezt meg is tettük. A településvezető telefonon azt mondta, hogy ő sem árulja el az eset részleteit, mert azt az óvodán belül pontot tettek a végére. Gémesi arról is beszélt – utalva a közleményre –, hogy az ügyet mindkét fél lezártnak tekinti, tehát nincs további közölnivalójuk.

Csakhogy, mint azt lapunk megtudta, rendőrségi feljelentés is született az ügyben, amit keddig nem vontak vissza.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunk megkeresésére reagálva közölte, hogy

az eset körülményeit a rendőrség feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a feljelentés megtörtént, de nincs elég információ ahhoz, hogy érdemi döntést lehessen hozni arról, hogy elrendeljék-e a büntetőeljárást az ügyben.

Kerestük a Pest Vármegyei Főügyészséget is plusz információ reményében, de azt felelték, hogy „a hivatkozott ügyben a nyomozás elrendeléséről a nyomozó hatóság jogosult dönteni”.