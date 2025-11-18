Kocsival törtek be az Andrássy úti Louis Vuitton-üzletbe, két fő ellen emeltek vádat – videón az eset

Vádat emelt a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség azzal a két külföldi férfival szemben, akik tavaly áprilisban betörtek az Andrássy úton található Louis Vuitton-üzletbe.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint az 57 éves montenegrói és az 58 éves horvát férfi, illetve egy harmadik, egyelőre ismeretlen társukkal elhatározták, hogy értékes divatárut lopnak az Andrássy úton lévő luxusüzletből. A trió részletesen megtervezte és előkészítette a betörést, hozzájutottak egy korábban ellopott gépkocsihoz, amellyel a horvát férfi és a harmadik társ tavaly április 15-ére virradóan az üzlethez ment.

A terepszemlét követően kocsival beletolattak a kirakatba, betörve azt, majd amikor szabaddá vált az út, kezükben tároló ládákkal beszaladtak és a polcokról összesen 80 különböző terméket loptak el. Az elkövetés során a polcokról több terméket lesöpörtek, azok megrongálódtak és eladhatatlanná váltak. A zsákmányolt termékeket a két rabló egy VI. kerületi társasház mélygarázsába vitte, ahol az ott váró montenegrói férfi segítségével felvitték az egyik lakásba.

A ládákat a montenegrói férfi kocsija mögött rejtették, míg harmadik társuk a lopáshoz használt autóval elhajtott, majd a járművet hátrahagyva megszökött. Másnap reggel a két terhelt taxit hívott, abba bepakolták a lopott termékeket, azokat a horvát férfi elvitte az általa használt VII. kerületi lakásba. A rendőrök még aznap elfogták a két elkövetőt, a 80 termékből 76-ot megtaláltak, ezeket visszaadták a sértett cégnek.

Az ügyben így a közel 56,5 millió forint lopási kár túlnyomó része megtérült; a meg nem térült rongálási kár 10,5 millió forint. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a két férfit – a montenegróit mint bűnsegédet, a másikat mint társtettest – különösen nagy értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével, valamint a kirakat, egyes árucikkek és az elkövetéshez használt gépkocsi megrongálásával vádolta meg.

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetés és kiutasítást kért az elkövetőkre. A montenegrói férfi kiadatási letartóztatásban van, mivel hazája más bűncselekmény miatt eljárást folytat ellene.