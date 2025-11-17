tarnazsadánycsecsemőhalálalultápláltságügyészség
Tarnazsadányi csecsemőhalál: bírságot kapott a háziorvos és a védőnő is

admin Farkas György
2025. 11. 17. 07:22
Gondatlan emberöléssel vádolják a nőt, akinek alultápláltság miatt halt meg öt hónapos kislánya.

Gondatlan emberöléssel vádolja az ügyészség azt a nőt, akinek öt hónapos kislánya alultápláltság miatt halt meg két éve Tarnazsadányban.  Az RTL Híradó beszámolója szerint a gyermekjóléti szakemberek munkáját is ellenőrizték, több résztvevő ellen eljárás indult, mert nem vagy részben tettek eleget kötelezettségüknek. A védőnőt és a gyerekorvost bírsággal sújtották.

A kislány egy háztartásban élt hét felnőttel és öt gyerekkel. A nagymama korábban azt állította: többféle módon próbálták segíteni a csecsemő fejlődősét, többször tápszert is váltottak, mégsem gyarapodott megfelelően, öt hónapos korára csak három kilós volt. A vádirat szerint halálát alultápláltsága okozta.

Az ügyészség szerint a fiatal nő harmadik gyermeke koraszülötten, kis súllyal született, a szülés utáni vizsgálatokon egyáltalán nem, a védőnői tanácsadásokon csak többszöri figyelmeztetés után jelent meg kislányával. A szakemberek tanácsait sem követte: eleinte anyatejjel táplálta az újszülöttet, a most megbírságolt védőnő és a háziorvos ugyan tápszeres táplálást javasoltak, ám ő a figyelmeztetés ellenére több héten át  tehéntejet adott a gyereknek, ami ilyen korban egyáltalán nem javasolt.

