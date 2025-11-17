BKKautomatafelújításjegyautomata
Megújulnak a BKK-automaták

2025. 11. 17. 15:08
A látás- és mozgássérült ügyfelek számára is használhatóak lesznek a BKK felújított jegy- és bérletautomatái. A november 18-án induló akció eredményeképpen a teljes hálózat megújul.

Teljes körű felújításon esnek át a BKK régi jegy- és bérletautomatái – számolt be a hírről a Budapesti Közlekedési Központ. A november 18-tól az 50 régi készülék közül hetente tíz újul meg, de 2026 során 35 új berendezéssel is bővül majd a hálózat. Többek között a nyomtatót, az érme- és készpénzkezelő egységet és a bankkártyás terminált is kicserélik a gépeken, de az új, felhőalapú kommunikáción keresztül a távfelügyelet és a karbantartás is egyszerűsödik. Az automatákba energiatakarékos komponenseket építenek be, így várhatóan növelhető lesz azok élettartama.

A fejlesztéseknek köszönhetően immár a látás- és mozgássérült emberek is önállóan használhatják majd a gépeket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a saját fülhallgató csatlakoztatása után a készülék automatikusan elindítja a felolvasó üzemmódot, miközben az ügyfél egyszerűen, jobbra-balra gombokkal navigálhat a felületen.

