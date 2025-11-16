kőbányavonatgázolás
Belföld

Gázolt a vonat Kőbányán

24.hu
2025. 11. 16. 20:23

Gázolás miatt hosszabb menetidőre, esetenként rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani a Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vasútvonalon – közölte a Mávinform vasárnap este a honlapján.

A tájékoztatás szerint a budapesti Nyugati pályaudvarról Monorra elindult S50-es vonat gázolt el egy embert Kőbánya-teherállomásnál.

A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan késő éjszakáig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok az érintett szakaszon.
A Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vonalon 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre kell számítani.

A Budapest-Lajosmizse vonalon járó S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan fordulnak vissza Dabas, Lajosmizse felé. A monori S50-es vonatok esetenként csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan indulnak Monor felé.
A 3-as metrón elfogadják az érvényes vasúti menetjegyeket is Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között – áll a közleményben.

Korábban Nagykőrösön is történt egy gázolás, a baleset miatt egy ideig szünetelt a vonatforgalom.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vonatgázolás történt Nagykőrösön
A balesete utáni kommentjei miatt 2022-ben visszalépő párbeszédes jelölt is a Humanistákkal standolt vasárnap
Egy újabb Trump-hívő szakított látványosan Trumppal
Havas Henrik ByeAlexről: Nekem ő továbbra is egy hiperművelt, intelligens fiú marad
Megint háborús kormányzati plakát került ki a piliscsabai iskola mellé
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik